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Сегодня, 12:56

В «Пари НН» сообщили, что Майга все еще не получил визу для операции в Германии

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника нижегородцев Мамаду Майги.

Футболист порвал крестообразную связку в матче 24-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3).

«Мы ждем оформления всех необходимых документов. Немецкая сторона еще не дала визу. Наши медики ведут его по определенному стандарту, чтобы не было осложнений и травма не стала хронической. Мы сохранно подходим к тому, чтобы это не принесло риска его здоровью, и он был в безопасности. Думаю, что в ближайшее время этот юридический вопрос разрешится. Прооперировать в России? Можно, но спортивная травма «крестов» требует очень специфического подхода. Эта история должна быть у хирурга на потоке. Тот хирург, к которому поедет наш футболист, делает это ежедневно, по несколько операций в день. Рецидивов меньше, заживление и реабилитация идет быстрее. В России такие специалисты, может быть, есть, но нет такого потока», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В сезоне-2023/24 29-летний Майга провел в составе «Пари НН» 24 матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Футболист — уроженец Мали, но у него также есть российское гражданство.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
Мамаду Майга
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