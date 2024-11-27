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Сегодня, 17:30

В «Пари НН» сообщили, что на собрании РПЛ могут обсудить ситуацию с коррупцией в судействе

Микеле Антонов
Корреспондент
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Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии «СЭ» сообщил, что клуб будет принимать участие во внеочередном собрании клубов РПЛ в четверг, 28 ноября.

— Получили приглашение на электронную почту. Конечно, будем участвовать. Повестки пока нет. Вероятно, будет обсуждаться вчерашняя ситуация.

— То есть коррупция в судействе, согласно словам Вячеслава Федорищева (губернатор Самарской области — Прим. «СЭ»)?

— Не знаю, как это будет конкретно звучать. Но, вероятно, то, что всеми обсуждается, будет обсуждаться и там.

Ранее match.tv сообщил, что 28 ноября клубы РПЛ проведут внеочередное собрание.

РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Давид Мелик-Гусейнов

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