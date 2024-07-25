В «Пари НН» сообщили, что Романцев сохранит должность советника клуба в новом сезоне

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил «СЭ», что клуб продолжает сотрудничество с Олегом Романцевым, занимающим должность советника.

«Мы продолжаем взаимодействовать с Олегом Ивановичем, который дает нам советы. Он сохраняет свою должность в клубе. Это сотрудничество очень полезно для клуба. Олег Иванович знает все про футбол. Мы хотим, чтобы он как можно дольше продолжал работу у нас», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

70-летний Романцев занимает должность советника нижегородской команды с декабря 2023 года.