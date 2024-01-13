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РПЛ

Сегодня, 11:14

В «Пари НН» сообщили, что Севикян перейдет в европейский клуб

Сергей Разин
корреспондент
Эдгар Севикян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил об уходе полузащитника Эдгара Севикяна.

«Клуб получил предложение, активирующее опцию выкупа Эдгара Севикяна. С высокой долей вероятности Севикян перейдет в другой европейский клуб. Это выбор Эдгара и его семьи. С уважением относимся к этому выбору.

Отметим, что Эдгар особенно полюбился нижегородским болельщикам и всегда был важным членом нашей команды. Однако, настойчивое желание игрока проявить себя в европейском клубе преобладает в решении. О деталях такого перехода будет сообщено дополнительно. Мы желаем Эдгару доброй дороги к своим новым целям. Остаемся друзьями», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

В текущем сезоне 22-летний армянин, родившийся в Москве, провел 24 матча за «Пари НН» и забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Источник: https://t.me/DavMelik/2146
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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