В «Пари НН» сообщили, что Юран находится в активной стадии реабилитации

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о самочувствии главного тренера команды Сергея Юрана после перенесенной операции.

«Со здоровьем у Сергея Николаевича все хорошо, сейчас он находится в активной стадии реабилитации после операции. Но физические кондиции у него в норме — вы прекрасно видели, что во время матча со «Спартаком» он отстоял на бровке два тайма. Так что все в порядке», — приводит «РБ Спорт» слова Гусейнова.

8 сентября стало известно, что 54-летний специалист перенес экстренную операцию. Его выписали из больницы 14 сентября. Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года.

На данный момент «Пари НН» идет на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков за 8 туров. 24 сентября нижегородцы примут на своем поле «Оренбург». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.