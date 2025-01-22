В «Пари НН» сообщили о переговорах с нападающим аргентинского «Велеса» Весино

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в нижегородский клуб нападающего аргентинского «Велеса» Тьяго Весино.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что нижегородцы намерены арендовать 25-летнего уругвайца с опцией выкупа.

«Такой вариант возможен. Весино входит в сферу интересов нашего клуба, он находится в шорт-листе. Мы слышали о том, что им интересуется еще одна команда из России, но, как складываются переговоры, если они есть, сказать не могу», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

После 18 туров «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после возобновления сезона команда сыграет дома с «Акроном» (1 марта).