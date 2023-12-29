В «Пари НН» сообщили о переговорах с сыном Андрея Тихонова

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию, что Михаил Тихонов, сын экс-игрока «Спартака» Андрея Тихонова, может поехать с командой на зимние сборы.

«Вероятность того, что Михаил Тихонов поедет с нами на сборы, существует. Пока не могу сказать окончательное решение, так как мы ведем переговоры с игроком», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Михаил Тихонов является свободным агентом. Последним клубом защитника была «Родина», которая разорвала с ним контракт.

«Пари НН» после 18 туров занимает девятое место в чемпионате России, набрав 24 очка.