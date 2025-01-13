Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:50

В «Пари НН» сообщили об отсутствии официальных предложений по Зе Турбо

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем нападающего нижегородцев Зе Турбо.

Ранее СМИ сообщали, что турецкий «Бандырмаспор» сделал предложение по трансферу форварда.

«Конкуренция в линии атаки стала больше, но на данный момент официальных предложений по Зе Турбо в клубе нет. Он игрок нашей команды», — сказал Удальцов «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний нападающий провел за нижегородцев 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 голами.

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Александр Удальцов
Читайте также
UFC 311 под угрозой срыва из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Глава комитета Госдумы спрогнозировал постепенный отказ России от ЕГЭ
Хвича поедет к Сафонову, Нойер и Роналду уйдут бесплатно. Какие громкие трансферы назревают в Европе
На Кубани замминистра образования обматерил волонтеров центра для очистки птиц от мазута
Частный самолет упал в кишащую крокодилами реку в Австралии
Телеведущий Чарли Кирк призвал перенести Олимпиаду-2028 из Лос-Анджелеса
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
«Пари НН» получил несколько предложений по Кутателадзе. Нападающий может покинуть клуб зимой
Нападающий Долгов поедет на сборы с «Химками»
Первый тренер Батракова: «Леша с детства говорил, что ему нравится «Барселона»
Первый тренер Батракова сравнил игрока с Черенковым и Гавриловым
Селюк: «Если «Спартак» продаст Угальде, кто будет забивать? Шамар? Соболева вернут?»
Первый тренер Батракова — о его будущем: «Он уже потихоньку становится легендой «Локомотива»
Сегодня
Вчера
Неделя