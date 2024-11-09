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Сегодня, 12:06

В «Пари НН» сожалеют об отстранении Безбородова до конца сезона

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» отреагировал на отстранение арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей РПЛ и других соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

«Очень жаль», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В начале октября пользователь со скрытым именем оставил комментарий под постом в одном из Telegram-каналов, в котором похвалил работу российского арбитра Владислава Безбородова в матче 11-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА (1:2). «Как вообще отработал Безбородов на матче тура? Никто ничего не пишет, значит, идеально!» — говорилось в комментарии. Затем этот же пользователь оскорбил судей Сергея Лапочкина и Анатолия Синяева за критику в адрес Безбородова.

Позднее выяснилось, что этим пользователем был сам Безбородов — его имя отображалось для тех, у кого в контактах есть номер арбитра. Это не первый эпизод, когда судья хвалил собственную работу — в сентябре 2021 года он оставил комментарий «Пожалуйста, только не трогайте Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи!».

Владислав Безбородов. Хвалил себя и оскорблял Лапочкина. Безбородова отстранили от судейства до конца сезона

Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Владислав Безбородов

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