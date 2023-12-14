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Сегодня, 09:45

В «Пари НН» высказались о бюджете медиафутбольной команды

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в интервью «СЭ» рассказал о цели медиафутбольной команды «Почти Любители».

— История с Фантомасом, захватившим соцсети, — что это было?

— Была идея привлечения внимания к созданию медийной команды. Также неплохо зашло обыгрывание истории Пари — Париж. Хочется делать что-то веселое, чтобы люди приходили на футбол с улыбкой. Мне кажется, что сейчас это получается лучше, чем в начале сезона.

— Зачем клубу медиафутбольная команда?

— Мы хотим любыми способами приводить людей на стадион, попробовать с помощью этих инструментов заполнять трибуны. Хотим, чтобы и медийная команда играла здесь. Стадион проводит недостаточно много мероприятий. Хочется, чтобы футбола в городе было больше. Медийный футбол — инструмент, которым нужно пользоваться.

— Будет ли выступать команда в следующем сезоне Медийной футбольной лиги (МФЛ)?

— Разговоры идут, и они довольно позитивные.

— Какой бюджет у этой команды?

— Достаточный для существования в МФЛ и МКС (Московский кубок селебрити).

— Он может сравниться с бюджетом «Чисто Питера»?

— Нет. У нас меньше. Будем задействовать бывших футболистов, игравших в Нижнем Новгороде, блогеров и людей из Нижнего, но с федеральным звучанием. Надеюсь, у нас это получится.

В ноябре «Пари НН» объявил о создании медиафутбольной команды «Почти Любители», которая вошла в структуру клуба.

Дмитрий Кондратов. «Компенсация за Юрана — 200 миллионов. У нас рабов нет». Интервью босса «Пари НН»

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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