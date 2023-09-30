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Сегодня, 17:03

Гендиректор «Пари НН» — о вызове Севикяна в сборную Армении: «Мы уважаем его выбор»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» вызов полузащитника нижегородского клуба Эдгара Севикяна в сборную Армении.

«Позитивно на это реагируем. Поддерживаем позицию игроков. Неслучайно мы везде декларируем, что развивая своих футболистов, мы развиваемся как клуб. Выбор Эдгара мы уважаем и желаем, что в сборной Армении он приобрел те навыки, которые пригодятся нам, нашей игре. Он получил все документы. Все хорошо у него», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Севикян будет находиться в расположении национальной команды с 9 по 18 октября. В рамках отбора Евро-2024 Армения сыграет со сборной Латвии (12 октября) и проведет товарищескую встречу с Северной Македонией (17 октября).

В конце августа 22-летний полузащитник отказался оот вызова в сборную России.

Футбол
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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