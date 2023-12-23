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Сегодня, 12:13

В «Пари НН» заявили, что аренда Марадишвили из «Локомотива» будет бесплатной

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Марадишвили.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили на правах аренды.

«Это подписание — правильное решение с двух сторон. Марадишвили сам изъявил желание перейти к нам. Это подтверждает, что клуб развивается, в него верят не только болельщики Нижнего Новгорода, но и игроки топ-уровня. В этой ситуации и мы, и «Локомотив», и Костя, и болельщики только выиграем. Аренда бесплатная? Да», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Арендное соглашение с 23-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2023/24.

В текущем сезоне Марадишлвили провел 14 матчей во всех турнирах в составе московского клуба и забил один мяч.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
Константин Марадишвили
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