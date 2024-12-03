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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 18:30

В «Пари НН» заявили, что Гончаренко примет участие в заседании КДК по видеосвязи

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о предстоящем заседании КДК, на которое приглашен главный тренер команды Виктор Гончаренко.

«Конечно, Гончаренко будет на заседании КДК. Он подключится по видеосвязи, в этот день будет тренировка. Фразу Гончаренко просто вырвали из контекста, он не имел в виду ничего угрожающего, не было никаких плохих слов из табуированного лексикона. К сожалению, фразу восприняли как угрозу — но это не так. Гончаренко говорил это без злобы», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

После финального свистка матча 17-го тура РПЛ «Ростов» — «Пари НН» (4:0) по соцсетям стало распространяться видео из подтрибунного помещения. На нем слышно, как Виктор Гончаренко обращается к арбитру: «Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся».

«Ростов» после 17-го тура занимает седьмое место в таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков.

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Виктор Гончаренко
КДК
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