Предстатель совета директоров «Пари НН»: «Если будет возможность взять Артема Дзюбу, мы возьмем»

Сегодня, 17:48
Предстоятель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос о том, хотел бы клуб подписать контракт с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.
«Если будет возможность взять Дзюбу, мы возьмем. Артем, если слышишь — с радостью! Это касается любой медийной личности, но это касается только классных футболистов. Чтобы просто приехать и посидеть на скамейке — не получится. Что касается селекции, у нас акцент на молодых. Мы это делаем. В это трансферное окно пришло несколько опытных футболистов из «Химок», которые давали результат в других клубах. В том числе в «Химках». По опытным футболистам трансферную компанию мы закончим, но молодых футболистов, которые играли в РПЛ, мы рассматриваем. Мы хотим давать возможность стать трамплином для футболистов, как в случае с Агаповым и его переходом в ЦСКА.
По многим нашим игрокам есть предложения. У Михайлова есть варианты, но любые предложения должны удовлетворять клуб. Мы надеемся стать бизнес-структурой, не хотим разбрасываться футболистами», — заявил Кондратов «СЭ».
Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года, в сезоне-2023/24 35-летний форвард забил 1 гол в 4 матчах.
Контракт футболиста с железнодорожниками действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
14
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -