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Сегодня, 19:44

Гендиректор «Пари НН» — о ситуации с Иличем: «Отставка посреди матча? Такого не могло случиться»

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» ситуацию с уходом главного тренера команды Александра Илича в подтрибунное помещение на 73-й минуте матча с «Зенитом» (0:3).

«Все нормально, Александр уже вернулся на бровку. Ничего такого не произошло. Могли его отправить в отставку посреди матча? Нет-нет, такого не случится», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Зенит» (17 очков) вернулся на первое место в РПЛ. «Пари НН» (6) идет десятым в турнирной таблице.

Денис Сафронов

Саша Илич
РПЛ
ФК Нижний Новгород
6
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