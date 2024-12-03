Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:05

Гендиректор «Пари НН» — о Боженове: «Личные проблемы, если они есть, он сможет решить только сам»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» ситуацию с защитником Кириллом Боженовым.

«Это личная история Кирилла. Как клуб мы в ней не задействованы. Не имею право комментировать в ней ничего, это может касаться медицинских вопросов и персональных данных. Это вопрос исключительно Кирилла. Он замечательный футболист, клуб заинтересован в нем. Личные проблемы, если они есть, он сможет решить только сам. В период, который Кирилл провел в клубе, он этим не занимался», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее стало известно, что знакомый Боженова подал в суд на футболиста из-за его долга в размере 655 тысяч рублей.

По информации источника, Боженов обещал отдать всю сумму своему товарищу, а потом проиграл на ставках. Отмечается, что деньги ему переводились как на карту, так и на аккаунт в одной из букмекерских контор.

РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Читайте также
Суд приговорил к 18,5 года колонии захватившего и изнасиловавшего в тюрьме заложницу
Батракова ждут в Европе, а Глебов ближе всего к «Динамо». Трансферные слухи РПЛ
Визит Шольца в Киев и перспективы мира на Украине. Что пишут СМИ
Футболист «Фиорентины» Бове потерял сознание в матче с «Интером»
Федорищев рассказал о будущем Осинькина в «Крыльях Советов»
Ребенок выпал из кабины подъемника в Шерегеше
Сегодня
Вчера
Неделя