В «Пари НН» заявили, что Марадишвили порвал крестообразную связку. Игрок будет прооперирован в Германии

Сегодня, 17:07
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» рассказал о травме полузащитника Константина Марадишвили
«Константин действительно порвал крестообразную связку колена. Операция пройдет в Германии на этой неделе. Сейчас мы собираем документы», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».
Марадишвили на костылях покинул стадион после поражения в матче 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4).
В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел 17 игр за «Пари НН» во всех турнирах, отметившись одним голом.