Гендиректор «Пари НН» — о матчах с медийными клубами: «Возможность есть, но это не приоритет»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможности проведения товарищеских матчей с командами медиалиги.

Ранее функционер подтвердил, что «Пари НН» имел договоренность с «Амкалом» по проведению матча 7 сентября в Нижнем Новгороде, но встречу пришлось отменить из-за плотного графика медиаклуба.

«Если не считать возможный матч с «Амкалом», то можно сказать, что мы не ставим перед собой цели играть с медийными командами. Все-таки стоит учитывать разницу, ведь мы клуб РПЛ, а соперник должен быть приближенного уровня. Для этого и проводятся товарищеские матчи, чтобы находить соперников в периметре твоего сопротивления. Да, возможность играть с медийными клубами есть, но это не приоритетная история», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» после 12 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

Денис Сафронов