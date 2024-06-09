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Сегодня, 14:00

В «Пари НН» заявили, что не приняли решения по будущему Кучаева

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Константина Кучаева.

«Пока мы не можем публично озвучивать решение, так как на данный момент это внутреннее дело клуба. Окончательное решение по будущему Константина Кучаева в «Пари НН» не принято», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Кучаев перешел в «Пари НН» зимой 2024 года из ЦСКА в статусе свободного агента. За нижегородский клуб 26-летний футболист провел 11 матчей и отдал 1 голевую передачу.

В завершившемся сезоне чемпионата России-2023/24 «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.

Константин Кучаев
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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