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Сегодня, 16:34

В «Пари НН» заявили, что Романцев очень полезен клубу в качестве советника

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии «СЭ» прокомментировал слова спортивного директора клуба Александра Удальцова о продолжении сотрудничества с советником клуба Олегом Романцевым.

Ранее Удальцов заявил, что хотел бы сохранить экс-тренера на его нынешней должности в случае его более серьезной вовлеченности в деятельность клуба.

«Олег Иванович работает с болельщиками, встречается с руководством, дает свои комментарии, консультирует... Это не номинальность в том смысле, в котором это было обозначено. Олег Иванович активен, участен и полезен нам на сегодняшний день», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

70-летний Романцев занимает пост советника нижегородского клуба с декабря 2023 года.

Олег Романцев
ФК Пари НН (Нижний Новгород)

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