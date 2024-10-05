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Сегодня, 16:34

Генеральный директор «Пари НН» — о неустойке Илича: «Подписан договор о неразглашении»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос «СЭ» о возможной неустойке за разрыв контракта с главным тренером Сашей Иличем.

«Это персональная информация, она чувствительная. Не имею право разглашать. Пункт в контракте о неустойке? Как директор клуба, я не имею право распространять информацию. У нас подписано соглашение о неразглашении», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее в субботу функционер объявил об отставке Илича.

Серб возглавил «Пари НН» в мае 2024 года. Контракт 46-летнего специалиста с нижегородским клубом был рассчитан до конца июня 2025 года.

«Пари НН» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 11-ю очками.

Саша Илич
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов

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