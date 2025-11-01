В «Пари НН» заявили, что верят в главного тренера Шпилевского: «Если бы видели безнадегу, тогда принимали решение»

1 ноября, 13:05
Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной смене главного тренера команды Алексея Шпилевского.
«У каждого клуба есть своя стратегия в вопросе главного тренера. Принимает решение совет директоров. Если бы мы видели безнадегу или у команды не было бы связи с тренером, тогда принимали бы решение. У нас такого нет. Мы видим изменения, которые для нас очевидны. Поэтому верим в главного тренера. Стараемся искать позитив, хотя это сложно делать с нынешним количеством набранных очков», — сказал Удальцов «СЭ».
«Пари НН» с 7 баллами располагается на последней, 16-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы не выигрывали в чемпионате с 13 сентября.
Gloria
Так Удальцов(когда пришел в клуб Пари НН) сказал что Боссели-ошибка селекции и его уровень ФНЛ...
01.11.2025
Пан Юзеф
Удальцов еще и слепой...
01.11.2025
Daniel8181
Шпилли-вилли, как говорится :man_shrugging:!
01.11.2025
gan75
И правильно! Команда с таким руководством нужна в лучшей лиге мира!
01.11.2025