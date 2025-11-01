В «Пари НН» заявили, что верят в главного тренера Шпилевского: «Если бы видели безнадегу, тогда принимали решение»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной смене главного тренера команды Алексея Шпилевского.

«У каждого клуба есть своя стратегия в вопросе главного тренера. Принимает решение совет директоров. Если бы мы видели безнадегу или у команды не было бы связи с тренером, тогда принимали бы решение. У нас такого нет. Мы видим изменения, которые для нас очевидны. Поэтому верим в главного тренера. Стараемся искать позитив, хотя это сложно делать с нынешним количеством набранных очков», — сказал Удальцов «СЭ».

«Пари НН» с 7 баллами располагается на последней, 16-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы не выигрывали в чемпионате с 13 сентября.