1 ноября, 13:05

В «Пари НН» заявили, что верят в главного тренера Шпилевского: «Если бы видели безнадегу, тогда принимали решение»

Константин Белов
Корреспондент

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной смене главного тренера команды Алексея Шпилевского.

«У каждого клуба есть своя стратегия в вопросе главного тренера. Принимает решение совет директоров. Если бы мы видели безнадегу или у команды не было бы связи с тренером, тогда принимали бы решение. У нас такого нет. Мы видим изменения, которые для нас очевидны. Поэтому верим в главного тренера. Стараемся искать позитив, хотя это сложно делать с нынешним количеством набранных очков», — сказал Удальцов «СЭ».

«Пари НН» с 7 баллами располагается на последней, 16-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы не выигрывали в чемпионате с 13 сентября.

4

  • Gloria

    Так Удальцов(когда пришел в клуб Пари НН) сказал что Боссели-ошибка селекции и его уровень ФНЛ...

    01.11.2025

  • Пан Юзеф

    Удальцов еще и слепой...

    01.11.2025

  • Daniel8181

    Шпилли-вилли, как говорится :man_shrugging:!

    01.11.2025

  • gan75

    И правильно! Команда с таким руководством нужна в лучшей лиге мира!

    01.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Пари НН (Нижний Новгород)
    Алексей Шпилевский
