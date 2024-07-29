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Сегодня, 11:55

В «Пари НН» заявили, что вопрос об отставке Илича ни разу не поднимался

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил «СЭ» на вопрос о будущем главного тренера Саши Илича.

«Мы продолжаем работать все вместе. Про доверие или недоверие к главному тренеру разговоров не ведется. Вопрос об отставке Илича даже ни разу не поднимался. Конечно, у клуба есть варианты В и С. Но в отношении Саши об отставке или не отставке разговоры не ведутся», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Саша Илич возглавляет «Пари НН» с мая 2024 года. Контракт 46-летнего серба с нижегородским клубом действует до конца июня 2025 года.

«Пари НН» после 2-го тура чемпионата России-2024/25 занимает пятнадцатое место в турнирной таблице, команда не набрала ни одного очка в двух матчах.

Саша Илич
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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