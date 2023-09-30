В «Пари НН» заявили, что Юран обладает высоким кредитом доверия

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в матче 10-го тура РПЛ.

«Результат нам не нравится. Но то, как играет команда, наоборот. Мы знаем, где надо прибавить. Надеюсь, эти знания конвертируется в результат в следующих играх. У Сергея Николаевича очень высокий объем доверия, если можно так выразиться. Мы хорошо с ним друг друга понимаем. То, как он делает работу над ошибками, нам нравится», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Локомотив» набрал 18 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на восьмой строчке (14 очков).