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12 апреля, 21:05

В «Пари НН» заявили о доверии к Гончаренко: «Он взял штурвал и ответственность на себя, он и ведет этот корабль»

Александр Абустин
Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил «СЭ» на вопрос о возможном увольнении главного тренера нижегородцев Виктора Гончаренко.

После зимней паузы команда одержала одну победу, потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью.

«Этот вопрос сейчас вообще не на повестке. Мы его не поднимали и не обсуждали на совете директоров. Гончаренко тренирует команду, и коллектив вовлечен в работу. Нет каких-то распрей и дружбы против кого-то, тренерский штаб — единое целое. Не только тренеры, которые пришли с Виктором Михайловичем, но и которые были до него. У них полная синергия взаимодействия. Конечно, нас, как и наших болельщиков, не радует место в турнирной таблице. Тем не менее, Гончаренко взял штурвал и ответственность на себя, он и ведет этот корабль. К нему нет вопросов, которые требуют радикальных решений», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Также Мелик-Гусейнов рассказал о том, когда будут рассматривать вопрос о продолжении сотрудничества с Гончаренко.

«Давайте дождемся времени, когда совет директоров будет подводить определенные итоги. Пока каких-то экстренных заседаний не планируется. Тренера я поддерживаю, мы в очень хороших отношениях, общаемся ежедневно. Со спортивным директором Александром Удальцовым тоже общаемся каждый день. Если бы что-то было, то мы бы не сидели вместе на матче, не переживали бы, не строили бы какие-то совместные проекты и планы. Конечно, все это было бы видно. Лебедь, рак, да щука — сейчас этого нет», — добавил Мелик-Гусейнов.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками в 24 матчах. В следующем туре нижегородцы сыграют на выезде против «Локомотива».

Виктор Гончаренко возглавляет «Пари НН» с октября 2024 года. Контракт 47-летнего белорусского специалиста с клубом действует до конца июня 2026 года.

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Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Виктор Гончаренко
Давид Мелик-Гусейнов
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