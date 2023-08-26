В «Пари НН» заявили о желании создать медийную команду

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос о возможном создании медийной команды.

«У «Пари НН» есть планы сделать свою медийную команду. Но не с этого медиа-сезона. Этот сезон МФЛ мы уже пропускаем, но такие планы есть. Мы хотим это сделать. Будем решать в ближайшее время. Это тренд, это маркетинг, это пиар, это нужно делать. Мы это понимаем. С Николаем Осиповым (основателем медиалиги — прим. «СЭ») пока не общались», — сказал Кондратов.

26 августа «Пари НН» дома сыграет против «Ростова» в рамках 6-го тура РПЛ. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.