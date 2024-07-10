В «Пари НН» заявили об отсутствии переговоров с Дзюбой

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе к нападающему Артему Дзюбе.

«Переговоров не было. Мы сказали, что не исключаем его появление в клубе. Исключать его появление, как и не исключать — равнозначные оценки. Сейчас с представителем Дзюбы не общаемся, взаимодействовали ранее по рабочим вопросам — не по трансферу. Финансы на Дзюбу? Все же оценивается не в качестве здесь и сейчас, а в перспективе — что получит клуб. Нет однозначного ответа. Мы рассматриваем любой трансфер исходя из многих факторов», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Прошлым клубом Дзюбы был «Локомотив», за который он играл с февраля 2023 года. Он провел 39 матчей за красно-зеленых, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.

Ранее Дзюба выступал за «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».