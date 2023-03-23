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Сегодня, 20:30

В «Пари НН» ждут решения губернатора Нижегородской области по главному тренеру команды Горлову

Алина Савинова
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Окончательного решения о будущем главного тренера «Пари НН» Артема Горлова пока не принято, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в клубе ожидают решения губернатора Нижегородской области по этому вопросу.

На 25 марта у «Пари НН» запланирована товарищеская игра с дзержинским «Химиком», и к этому матчу команду готовит Горлов.

При этом клубу уже предлагают кандидатуры на пост главного тренера, среди них бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев и нынешний тренер «Шинника» Вадим Евсеев.

Ранее сообщалось, что решение об увольнении Горлова может быть принято в ближайшее время.

Горлов возглавляет «Нижний Новгород» с 31 декабря 2022 года. Под его руководством клуб потерпел 3 поражения в 3 матчах РПЛ. «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков в 20 встречах.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-pari-nn-zhdut-resheniya-gubernatora-nizhegorodskoi-oblasti-po-glavnomu-treneru-gorlovu-237761/
Футбол
ФК Нижний Новгород
Артем Горлов
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