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Сегодня, 10:57

В Петербурге планируют провести матч легенд «Зенита» и ЦСКА в память о Садырине

Виктория Кравченко
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Российский футбольный союз (РФС) намерен провести матч легенд «Зенита» и ЦСКА, посвященный заслуженному тренеру РСФСР Павлу Садырину. Игра пройдет летом на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

«Такой матч неплохо будет провести в летний перерыв на стадионе «Петровский», учитывая 40-летие чемпионства Садырина с «Зенитом» в 1984 году», — цитирует ТАСС генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

40 лет назад «Зенит» под руководством Садырина выиграл чемпионат СССР. ЦСКА, который тренировал Садырин, в 1991 году стал последним чемпионом Советского Союза и обладателем кубка страны. Он умер в 2001 году.

Источник: TACC
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Митрофанов
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