В петербургском ГУ МВД не обнаружили нарушения закона со стороны Клаудиньо

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не смогло подтвердить информацию о нарушении законодательства со стороны бывшего полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщает ТАСС со ссылкой на документ подразделения.

5 сентября стало известно, что после обращения первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо, который в интервью Flashscore рассказал, что хотел покинуть «Зенит» после начала СВО, но клуб не отпускал его.

6 сентября в открытом письме для «СЭ» футболист заявил, что никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем и его слова были интерпретированы неверно.

«По результатам рассмотрения сообщаем, что в процессе проверки выявлены размещенные в свободном доступе публикации в российской газете «Спорт-Экспресс» от 22.08 и 06.09, содержащие интервью с Клаудио Л., которые являются журналистским изложением сказанных им слов. Видеоматериалов и иных свидетельств публичных высказываний, содержащих признаки дискредитации органов государственной власти или Вооруженных сил Российской Федерации, в открытом доступе не обнаружено», — говорится в документе.

Отмечается, что опросить самого Клаудиньо не представилось возможным, поскольку сейчас он выступает за катарский «Аль-Садд». Однако ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не выявило фактов совершения игроком противоправных деяний в период его нахождения в «Зените» и, соответственно, не будет применять к футболисту меры воздействия.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год. В 124 матчах он забил 21 мяч и сделал 31 голевую передачу. В январе 2025-го бразильский полузащитник присоединился к «Аль-Садду».

В феврале 2023 года указом президента России Владимира Путина Клаудиньо было предоставлено российское гражданство.