24 октября, 17:24

В петербургском ГУ МВД не обнаружили нарушения закона со стороны Клаудиньо

Алина Савинова

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не смогло подтвердить информацию о нарушении законодательства со стороны бывшего полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщает ТАСС со ссылкой на документ подразделения.

5 сентября стало известно, что после обращения первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо, который в интервью Flashscore рассказал, что хотел покинуть «Зенит» после начала СВО, но клуб не отпускал его.

6 сентября в открытом письме для «СЭ» футболист заявил, что никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем и его слова были интерпретированы неверно.

Клаудиньо.«Глубоко уважаю и люблю Россию». Открытое письмо Клаудиньо для «СЭ»

«По результатам рассмотрения сообщаем, что в процессе проверки выявлены размещенные в свободном доступе публикации в российской газете «Спорт-Экспресс» от 22.08 и 06.09, содержащие интервью с Клаудио Л., которые являются журналистским изложением сказанных им слов. Видеоматериалов и иных свидетельств публичных высказываний, содержащих признаки дискредитации органов государственной власти или Вооруженных сил Российской Федерации, в открытом доступе не обнаружено», — говорится в документе.

Отмечается, что опросить самого Клаудиньо не представилось возможным, поскольку сейчас он выступает за катарский «Аль-Садд». Однако ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не выявило фактов совершения игроком противоправных деяний в период его нахождения в «Зените» и, соответственно, не будет применять к футболисту меры воздействия.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год. В 124 матчах он забил 21 мяч и сделал 31 голевую передачу. В январе 2025-го бразильский полузащитник присоединился к «Аль-Садду».

В феврале 2023 года указом президента России Владимира Путина Клаудиньо было предоставлено российское гражданство.

Источник: ТАСС
11

  • fell62

    не направит , не буди лихо , пока тихо...

    25.10.2025

  • lvb

    Имхи придурочных ноунеймов я выбрасываю в "корзину". Так что оценить твою придурь не представляется возможным

    25.10.2025

  • sergey stepanov

    Лучше бы гражданства лишили его и тех кто ему дал паспорт. Странно, что на тот миллион, кто уехал в 22 году Свищев бумаг не подаёт в ГУ СК они до сих пор, как челноки туда-сюда ездят и ничего. хотя Беломорканал-2 давно уже их ждёт!

    25.10.2025

  • noname123

    Клава - это твоя жена? Кому интересно, что твоя клава брешет

    25.10.2025

  • bishevcky

    Успехов Свищёву и его сподвижникам в дальнейших поисках чёрных кошек в чёрных комнатах (а чем ещё им заниматься).

    25.10.2025

  • lvb

    То есть вью Клавы... журналистское изложение, первоисточника нет. Вау, кто там брехню нацарапал? Хмм, таки сие Гошенька Чернов, имеющий "право первой ночи", его здесь первым печатают, по "жареным темам"). Согласно документу оный Гошан-отъявленный фейкомет/трепло.. Понаприписывал, панимаешь)) Гоните его, лучше в шею али огузок)) Или "что-то пошло не так"?) Плохо перевел, португальским не владеет? Тогда тем паче.. гоните лузера. Доколе?)

    24.10.2025

  • Динамов

    Естественно не обнаружили, ибо все они там на взятках от Миллера сидят давно и прочно.

    24.10.2025

  • Albert Khisametdinov

    Сдаётся мне, что Свистка - тёпленький стукачок.

    24.10.2025

  • Горын

    Надеюсь Зенит направит обращение в комитет по этике Госдумы, о недостойном поведении депутата от Единой России, позорящего честь народного избранника.

    24.10.2025

