В Португалии сообщили, что «Зенит» продолжает переговоры с «Брагой» по переходу Саласара

Португальский журналист издания «O Jogo» София Эстевес ответила на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника «Браги» Родриго Саласара в «Зенит».

«Насколько нам известно, между двумя клубами существует принципиальная договоренность и ведутся переговоры. Некоторые детали еще предстоит уладить», — сказала Эстевес «СЭ».

Ранее издание Record сообщило, что «Брага» достигла договоренности с «Зенитом» по трансферу Саласара за 22 миллиона евро.

25-летний Саласар выступает в составе «Браги» с лета 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 16 миллионов евро.