Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:28

В португальском «Фамаликане» отреагировали на слухи об интересе из РПЛ к Риччели

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Руководитель отдела коммуникаций «Фамаликана» Педро Са отреагировал на слухи об интересе к защитнику клуба Риччели.

«Я знаю, что на игрока претендуют несколько клубов из Бразилии, Турции и США. Не могу подтвердить наличие предложения из России, но думаю, там интерес к Риччели тоже есть. Возможен ли его трансфер в РПЛ? У нас нет необсуждаемых игроков, чей уход не рассматриваем, поэтому все возможно», — приводит слова Са Sport24.

Риччели выступает за «Фамаликан» с лета 2019 года. В текущем сезоне защитник провел 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро. Его контракт с «Фамаликаном» рассчитан до конца июня 2027 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-609910-v-portugalskom-famalikane-otreagirovali-na-slukhi-ob-interese-iz-rpl-k-igroku-kluba
Футбол
РПЛ
3
0
Читайте также
Биография Джастина Гейджи: жизнь и карьера в UFC последнего соперника Хабиба
Легендарному тренеру «Спартака» Романцеву исполнилось 70 лет
СМИ сообщили о тяжелых потерях в украинской армии из-за контратак ВС России
Четырехмиллионный гость выставки «Россия» выиграл поездку в Краснодарский край
Во Франции связали смерть почти 17 тыс. больных COVID-19 с препаратом от малярии
Глава МВД Ирана сообщил о задержании причастных к теракту в Кермане лиц
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Вернется ли Вендел в «Зенит»? Мнение Орлова

Губерниев — о словах Андреева: «Теперь мы будем ждать, когда футболист тренера изобьет, и все скажут: «С кем не бывает»