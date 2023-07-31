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Сегодня, 22:10

В последний раз «Спартак» начинал с двух побед в чемпионском сезоне

Кирилл Бурдаков
Статистик
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В двух первых турах чемпионата России-2023/24 «Спартак» обыграл на своем поле «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1). Это десятый идеальный старт красно-белых в российской истории.

В последний раз москвичи начали с шести очков в двух турах в сезоне-2016/17, который завершился последним на данный момент спартаковским чемпионством.

Все случаи, когда «Спартак» начинал чемпионат с двух побед

Чемпионат

Тренеры

Матчи

Итоговое место

1992

Олег Романцев

Крылья Советов (д) — 5:0, Ротор (д) — 1:0

1-е

1994

Олег Романцев

Динамо Ст (г) — 2:1, Жемчужина (г) — 3:1

1-е

1997

Олег Романцев

Жемчужина (г) — 1:0, Шинник (д) — 3:0

1-е

1999

Олег Романцев

Алания (г) — 1:0, Крылья Советов (д) — 3:0

1-е

2000

Олег Романцев

Алания (д) — 2:1, Уралан (г) — 2:0

1-е

2012/13

Унаи Эмери

Алания (г) — 2:1, Волга (д) — 2:1

4-е

2013/14

Валерий Карпин

Крылья Советов (г) — 2:1, Урал (г) — 2:0

6-е

2014/15

Мурат Якин

Рубин (д) — 4:0, Динамо (г) — 2:1

6-е

2016/17

Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера

Арсенал (д) — 4:0, Крылья Советов (д) — 1:0

1-е

2023/24

Гильермо Абаскаль

Оренбург (д) — 3:2, Балтика (д) — 2:1

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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