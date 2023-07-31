В последний раз «Спартак» начинал с двух побед в чемпионском сезоне

Сегодня, 22:10
В двух первых турах чемпионата России-2023/24 «Спартак» обыграл на своем поле «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1). Это десятый идеальный старт красно-белых в российской истории.
В последний раз москвичи начали с шести очков в двух турах в сезоне-2016/17, который завершился последним на данный момент спартаковским чемпионством.
Все случаи, когда «Спартак» начинал чемпионат с двух побед
|
Чемпионат
|
Тренеры
|
Матчи
|
Итоговое место
|
1992
|
Олег Романцев
|
Крылья Советов (д) — 5:0, Ротор (д) — 1:0
|
1-е
|
1994
|
Олег Романцев
|
Динамо Ст (г) — 2:1, Жемчужина (г) — 3:1
|
1-е
|
1997
|
Олег Романцев
|
Жемчужина (г) — 1:0, Шинник (д) — 3:0
|
1-е
|
1999
|
Олег Романцев
|
Алания (г) — 1:0, Крылья Советов (д) — 3:0
|
1-е
|
2000
|
Олег Романцев
|
Алания (д) — 2:1, Уралан (г) — 2:0
|
1-е
|
2012/13
|
Унаи Эмери
|
Алания (г) — 2:1, Волга (д) — 2:1
|
4-е
|
2013/14
|
Валерий Карпин
|
Крылья Советов (г) — 2:1, Урал (г) — 2:0
|
6-е
|
2014/15
|
Мурат Якин
|
Рубин (д) — 4:0, Динамо (г) — 2:1
|
6-е
|
2016/17
|
Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера
|
Арсенал (д) — 4:0, Крылья Советов (д) — 1:0
|
1-е
|
2023/24
|
Гильермо Абаскаль
|
Оренбург (д) — 3:2, Балтика (д) — 2:1
|
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