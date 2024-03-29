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29 марта, 19:06

В прокуратуре Амстердама отреагировали на информацию о возможной экстрадиции Промеса в Россию

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Футболист "Спартака" Квинси Промес.
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В пресс-службе прокуратуры Амстердама в комментарии для «СЭ» отреагировали на информацию о возможном направлении Россией запроса на экстрадицию нападающего «Спартака» Квинси Промеса в связи с неуплатой налогов.

«Мы узнали об этом из СМИ. Если вы хотите узнать, направляла ли Россия запрос об экстрадиции, вам следует обратиться к властям России или Дубая. Дальнейшую процедуру экстрадиции определяет законодательство ОАЭ. Как только Нидерланды получат уведомление о том, что ОАЭ согласны с запросом об экстрадиции, будут приняты меры для фактической передачи запрашиваемого лица. За дополнительной информацией я отсылаю вас к властям Дубая», — сообщили «СЭ» в пресс-службе прокуратуры.

Квинси Промес. Промес и «Спартак»: печальный конец красивой истории

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

22 марта Telegram-канал Baza сообщил, что московский клуб перестал с марта выплачивать нидерландцу заработную плату. Однако «Спартак» решил пока не разрывать контракт с футболистом, несмотря на его задержание.

Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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