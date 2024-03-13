Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

13 марта, 22:43

В Прокуратуре Амстердама ответили на вопрос о возможных сроках экстрадиции Промеса

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

В пресс-службе Прокуратуры Амстердама ответили на вопрос «СЭ» о том, сколько времени может занять процесс экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Сроки пока неизвестны, мы запросим экстрадицию, и тогда начнется сама процедура», — сообщили «СЭ» в пресс-службе Прокуратуры.

Ранее Прокуратура подтвердила «СЭ», что Нидерланды запросят экстрадицию Промеса из ОАЭ.

В среду, 13 марта стало известно, что 32-летнего голландца арестовали в Дубае (ОАЭ). Арест связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

Ранее суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
12
Обсудить
Читайте также
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Материалы сюжета: Промес и «Спартак»: приговор в Нидерландах и задержание в ОАЭ
Мележиков согласился, что игроки с непогашенной судимостью не должны играть в РПЛ
Малышев: «Придет момент, когда мы сможем подробнее рассказать о ситуации с Промесом»
Гладилин: «Нельзя сказать, что в «Спартаке» некому играть на позиции Промеса»
Игнатьев о Промесе: «Спартак» с ним и без него — две разные команды»
Умяров связал низкую результативность «Спартака» с отсутствием Промеса
Романцев — о Промесе: «Знаковая фигура атаки, но не настолько, чтобы не забивать три матча»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Прокуратура подтвердила, что Нидерланды запросят экстрадицию Промеса из ОАЭ

Личка признался, что его удивила отставка Ивича из «Краснодара»