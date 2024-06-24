В прокуратуре Амстердама заявили об отсутствии новостей о возможном возвращении Промеса в Россию

В пресс-службе прокуратуры Амстердама в комментарии «СЭ» отреагировали на информацию о возможном возвращении нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Россию.

По информации Legalbet, в ближайшее время нападающий «Спартака» вернется в Россию. Вопрос решался на уровне министерств двух государств.

«Это вопрос к властям Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому вам следует обратиться туда с запросом. С нашей стороны никаких новостей нет», — сообщили «СЭ» в прокуратуре Амстердама.

В феврале Промес был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам, поэтому футболист не мог покинуть Дубай даже после закрытия дела о ДТП.

Промес вернулся в московский клуб в 2021 году. В сезоне-2023/24 он провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.