В протокол матча с «Ростовом» внесена запись об агрессивном поведении спортивного директора «Оренбурга»

Судейство
Сегодня, 02:50
Поведение спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева после матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3) внесено в протокол матча.
В записи указано, что Андреев, выйдя из подтрибунного помещения, подошел в зону резервного арбитра, схватил за руку и болезненно сжав ее, в агрессивной манере потянул в свою сторону, выражая при этом свое недовольство.
«Судейская бригада не могла покинуть поле по причине того что Андреев Дмитрий Степанович не покидал зоны входа в тоннель ожидая судейскую бригаду, в агрессивной манере демонстрировал жесты в сторону главного арбитра матча, и преграждал путь судейской бригады в подтрибунном помещении», — написано в протоколе.
После матча с «Ростовом» Андреев раскритиковал судейство. Он заявил, что 99 процентов спорных единоборств судили в одну сторону. Главным арбитром матча был Владислав Безбородов, ВАР — Артем Любимов.