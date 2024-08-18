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Судейство

Сегодня, 02:50

В протокол матча с «Ростовом» внесена запись об агрессивном поведении спортивного директора «Оренбурга»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Поведение спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева после матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3) внесено в протокол матча.

В записи указано, что Андреев, выйдя из подтрибунного помещения, подошел в зону резервного арбитра, схватил за руку и болезненно сжав ее, в агрессивной манере потянул в свою сторону, выражая при этом свое недовольство.

«Судейская бригада не могла покинуть поле по причине того что Андреев Дмитрий Степанович не покидал зоны входа в тоннель ожидая судейскую бригаду, в агрессивной манере демонстрировал жесты в сторону главного арбитра матча, и преграждал путь судейской бригады в подтрибунном помещении», — написано в протоколе.

После матча с «Ростовом» Андреев раскритиковал судейство. Он заявил, что 99 процентов спорных единоборств судили в одну сторону. Главным арбитром матча был Владислав Безбородов, ВАР — Артем Любимов.

Роналдо (№ 7) в&nbsp;матче против &laquo;Оренбурга&raquo;. «Ростов» оформил чудо-камбэк, а вырученные деньги отправил в Курскую область. Победили на 90+4-й, проигрывая 0:2

Дмитрий Андреев
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
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