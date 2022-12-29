В ПСВ отреагировали на новость о возможном переходе Сперцяна

Сегодня, 16:55
В пресс-службе ПСВ ответили на запрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в голландский клуб.
«Мы не будем комментировать никакую информацию о Сперцяне, так как он не игрок ПСВ. Мы не реагируем на трансферные слухи», — заявили «СЭ» в клубе.
Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом действует до 2026 года, Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сперцяна в 9 миллионов евро.
22-летний Эдуард Сперцян был признан футболистом 2022 года в Армении.