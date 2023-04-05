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В «Расинге» рассказали, что «Оренбург» пока не обращался по поводу выкупа Мансилью

Алина Савинова
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Спортивный директор «Расинга» Рубен Каприя высказался о ситуации с полузащитником команды Брайаном Мансильей, который играет за «Оренбург» на правах аренды.

«На данный момент «Оренбург» не обращался по поводу выкупа Брайана Мансильи. Посмотрим, что будет ближе к лету. Все возможно с точки зрения спортивного и экономического удобства для обеих сторон», — приводит Sport24 слова спортивного директора.

В текущем сезоне 25-летний Мансилья сыграл за «Оренбург» 19 матчей, забил 2 гола и отметился 6 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского футболиста в 800 тысяч евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-05-v-rasinge-otvetili-budetli-orenburg-vykupat-mansilyu
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