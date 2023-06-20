В «Реале Сосьедад» назвали бесконечными слухами новости о попадании Тикнизяна в шорт-лист клуба

В пресс-службе «Реала Сосьедад» ответили на вопрос корреспондента «СЭ» о заинтересованности в приобретении защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Тикнизян находится в шорт-листе клуба? Нам очень жаль, но «Реал Сосьедад» не прислушивается к бесконечным слухам, которые появляются в СМИ», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее Александр Клюев, агент Тикнизяна, подтверждал информацию о том, что защитник находится в шорт-листе испанской команды.

В сезоне-2022/23 24-летний армянский футболист провел 29 матчей, забив 5 голов и сделав 2 ассиста.