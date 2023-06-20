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Сегодня, 16:58

В «Реале Сосьедад» назвали бесконечными слухами новости о попадании Тикнизяна в шорт-лист клуба

Микеле Антонов
Корреспондент
Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В пресс-службе «Реала Сосьедад» ответили на вопрос корреспондента «СЭ» о заинтересованности в приобретении защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Тикнизян находится в шорт-листе клуба? Нам очень жаль, но «Реал Сосьедад» не прислушивается к бесконечным слухам, которые появляются в СМИ», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее Александр Клюев, агент Тикнизяна, подтверждал информацию о том, что защитник находится в шорт-листе испанской команды.

В сезоне-2022/23 24-летний армянский футболист провел 29 матчей, забив 5 голов и сделав 2 ассиста.

Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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