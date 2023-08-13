В «Реале Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению

В пресс-службе «Реала Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Сделка почти закрыта, но пока ничего официального», — сообщили «СЭ» в пресс-службе испанского клуба.

По информации «СЭ», до завершения сделки по переходу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» осталось уладить детали личного контракта.

Ранее «СЭ» сообщал, что баскский клуб заплатит за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Захарян провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.