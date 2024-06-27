В регламенте РПЛ могут ограничить количество клубов, которое тренер может возглавлять в течение сезона

В регламенте РПЛ и РФС может появиться поправка, регламентирующая количество клубов, которые в течение одного сезона может возглавлять главный тренер, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, один из пунктов будет звучать так: «Не допускается к заявке в должности главного тренера специалист, ранее заявленный в качестве главного тренера в двух клубах, выступающих в РПЛ в течение текущего спортивного сезона».

Такая поправка может появиться из-за Андрея Талалаева, который в прошлом сезоне успел поработать главным тренером трех клубов РПЛ: «Ахмат». «Торпедо» и «Химки».