В РФС допустили привлечение арбитров из Саудовской Аравии к работе в РПЛ уже в 2023 году

Судейство
27 октября, 09:31
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, когда саудовские арбитры смогут приступить к работе в РПЛ.
— Ближайшая дата, когда саудовские арбитры могут появиться в РПЛ, — вторая часть сезона?
— Может быть, успеем в декабре. Это будет зависеть и от саудовской стороны и от того, насколько быстро мы внесем изменения в регламент. Задачи сделать это завтра нет.
— Декабрь — ближайшая дата?
— Думаю, да.
24 октября Каманцев рассказал, что в ближайшее время на матчах РПЛ смогут работать судьи из Белоруссии, Саудовской Аравии и Катара.