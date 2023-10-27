В РФС допустили привлечение арбитров из Саудовской Аравии к работе в РПЛ уже в 2023 году

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, когда саудовские арбитры смогут приступить к работе в РПЛ.

— Ближайшая дата, когда саудовские арбитры могут появиться в РПЛ, — вторая часть сезона?

— Может быть, успеем в декабре. Это будет зависеть и от саудовской стороны и от того, насколько быстро мы внесем изменения в регламент. Задачи сделать это завтра нет.

— Декабрь — ближайшая дата?

— Думаю, да.

24 октября Каманцев рассказал, что в ближайшее время на матчах РПЛ смогут работать судьи из Белоруссии, Саудовской Аравии и Катара.