Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:19

В РФС надеются, что у судьи Карасева не возникнет проблем с приездом на сбор судей УЕФА

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов надеется, что арбитр Сергей Карасев примет участие в сборе судей УЕФА.

«Надеюсь, что не будет никаких других проблем: виза, логистика, — что будет все в порядке, Сергею и другим нашим арбитрам удастся принять участие в соответствующих учебно-методических мероприятиях», — цитирует ТАСС Митрофанова.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под своей эгидой. В марте УЕФА сообщила, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.

Источник: ТАСС
Максим Митрофанов
Сергей Карасев (судья)
УЕФА
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американец с русскими корнями угодил в скандал в США. В НХЛ дорога закрыта — его ждет Россия
Заместитель министра спорта возглавил программу по развитию фигурного катания в России
Житель Челябинской области 14 лет насильно удерживал в доме похищенную девушку
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
В Москве назвали условие вывода ядерного оружия из Белоруссии
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Видеообзор матча «Ахмат» — ЦСКА: пять пенальти и три удаления

Уилкшир: «Я бы отказал «Спартаку» и «Зениту», для меня в России один клуб — «Динамо»