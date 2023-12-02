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Судейство

Сегодня, 22:08

В РФС назвали глупым информационным вбросом подозрение Турбина во взятке

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Евгений Турбин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию вокруг матча 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом» (1:0).

Журналист Иван Карпов сообщал, что накануне матча главного арбитра встречи Евгения Турбина подозревали в получении взятки.

— Где впервые увидели информацию про Турбина?

— Пресс-служба РФС прислала. Обычная, рабочая ситуация. Прежде всего, это проблема, которую нужно решить. Возникли ли у меня подозрения, что это реальность? Нет. Даже и секунды сомнения не было.

— Ваш визит сюда подавался как спонтанный...

— Это вопрос к тому, кто его так подавал. У меня были билеты еще три дня назад. Никакой спонтанности. Это было связано с награждением. Можно фантазировать, что мы награждение придумали? Нет. Если что-то имеет под собой реальные основания, все люди, находящиеся внутри футбола, начинают реагировать. Я сегодня ни от одной из команд, ни от руководителей не увидел ничего того, чтобы что-то свидетельствовало, что кто-то что-то подозревает. Это информационный вброс, достаточно глупый и бессмысленный.

РФС
Евгений Турбин
Павел Каманцев
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