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Сегодня, 21:23

В РФС назвали плановой проверку со стороны Счетной палаты

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев отреагировал на проверку РФС со стороны Счетной палаты.

«Обычная процедура. Знаю по опыту, что в РФС очень тщательно относятся к финансовой дисциплине. У меня нет сомнений, что это рядовая плановая проверка

Компенсация за отмену Суперкубка УЕФА? Насколько я знаю, затрат на это мероприятие понесено не было. Но могу ошибаться», — сказал Алаев.

Предыдущий раз Счетная палата проверяла РФС в конце 2012 года. Тогда проверку запросил заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев из-за крупной кредиторской задолженности.

РФС
Александр Алаев
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