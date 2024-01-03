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Сегодня, 13:00

В РФС назвали условия подачи заявки на проведение Евро-2036 в России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов
Максим Митрофанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» рассказал, в каком случае Россия будет подавать заявку на проведение Евро-2036.

— Готовы ли в РФС подать заявку на проведение Евро-2036?

— Если на это будут определенные обстоятельства. Нам пока говорят, что действует история с отстранением наших сборных, поэтому заявку от РФС рассматривать невозможно. Мы уже пытались податься на проведение Евро-2028 года. Вернемся к этому вопросу и будем подавать заявку в том случае, если наше отстранение снимут. Были определение шаги в футзале, но им даже не высылают заявочную документацию, чтобы грамотно составить заявку.

Евро-2028 пройдет в Ирландии и Великобритании, а чемпионат Европы-2032 — в Италии и Турции.

В 2018 году Россия проводила чемпионат мира, а в 2021 году принимала несколько матчей Евро-2020.

Максим Митрофанов. «Подадим заявку на проведение Евро-2036, если с нас снимут санкции». Интервью генсека РФС Митрофанова

Футбол
Максим Митрофанов
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