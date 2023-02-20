В РФС назвали условия, при которых бразильцы Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России

В РФС прояснили ситуацию с возможным выступлением за сборную России бразильского нападающего «Зенита» Малкома и хавбека питерской команды Калудиньо.

«Прежде всего, для того чтобы установить, вправе ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России, а также перестать считаться легионерами, необходимо официальное письмо от Бразильской конфедерации футбола, в котором будут указаны матчи за сборную этих футболистов. Исходя из информации в открытых источниках, в случае если Малком и Клаудиньо получат российское гражданство, то существует теоретическая возможность, что они смогут выступать за сборную России по футболу и перестанут считаться легионерами», — приводит слова службы коммуникаций РФС «РБ Спорт».

В союзе отметили, что Малком играл в официальных турнирах под эгидой ФИФА за сборную Бразилии, и для того, чтобы играть за сборную России, ему будет необходимо пройти процедуру смены спортивного гражданства через Палату по статусу футбольного трибунала ФИФА.

«При этом должно соблюдаться условие 5-летнего проживания на территории России. Таким образом, потенциальное обращение в палату ФИФА может быть направлено не раньше 2024 года при условии, что он не будет выступать за сборную команду Бразилии до этого времени», — добавили в РФС.

Также представитель союза сообщил, что в случае с Клаудиньо не нужно обращаться в Палату по статусу футболистов ФИФА, так как он не принимал участия в матчах за сборную Бразилии. При этом, он сможет начать играть за национальную команду не раньше 2026 года, только после того, как проживет в России 5 лет и не будет заигран за бразильскую сборную.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года, за это время провел 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 27 голевых передач.

Трансфер Клаудиньо из «Брагантино» произошел в августе 2021-го, на его счету 13 голов и 16 результативных пасов в 50 встречах в составе питерцев.