В РФС не исключили работу белорусских арбитров на матчах РПЛ

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев считает, что белорусские арбитры могут быть приглашены для обслуживания футбольных матчей в России.

«После Нового года в Минске будут проводиться усеченные матчи и прочее, чтобы они получили допуски. После обучения у них уже пять арбитров и пять ассистентов с соответствующими лицензиями. Посмотрим на качество их работы, возможно, кого-то сможем пригласить для работы на наших матчах. РПЛ? Почему нет? У них есть как минимум два арбитра достаточно высокого уровня. Алексей Кульбаков — это уже арбитр элитного уровня, международно признанный, но есть еще один очень интересный арбитр. И другие, возможно, тоже нам будут интересны, мы просто пока еще с ними не очень знакомы. Мы намерены продолжать международное сотрудничество, чтобы компенсировать отсутствие назначений на соревнования УЕФА», — приводит слова Каманцева ТАСС.

Ранее Каманцев сообщил, что на матчах РПЛ в ближайшее время смогут работать арбитры из Саудовской Аравии, Катара и Белоруссии.