В РФС объяснили долгий просмотр повтора с голом Голенкова в игре «Ростова» с «Акроном»

В службе коммуникаций Российского футбольного союза объяснили, почему судьи долго рассматривали момент с голом нападающего «Ростова» Егора Голенкова в домашнем матче против «Акрона» (0:1) в 14-м туре РПЛ. Мяч форварда на 82-й минуте был отменен после почти десятиминутной проверки.

«ВАР изучали все доступные ракурсы эпизода из трансляции. Ни один из доступных ракурсов не позволял принять быстрое решение. Оценка ситуации с правильным стоп-кадром была сложнее и требовала больше времени», — приводит ТАСС слова службы коммуникаций РФС.

Гол Голенкова был отменен из-за офсайда. Видеоарбитр Алексей Сухой и его ассистент Ранэль Зияков после длительного просмотра приняли решение: защитник ростовчан Умар Сако находился на линии удара в положении «вне игры».

«Ростов» с 15 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ , а «Акрон» — 10-е с таким же количеством очков.