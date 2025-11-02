Видео
2 ноября, 13:19

В РФС объяснили долгий просмотр повтора с голом Голенкова в игре «Ростова» с «Акроном»

Анастасия Пилипенко

В службе коммуникаций Российского футбольного союза объяснили, почему судьи долго рассматривали момент с голом нападающего «Ростова» Егора Голенкова в домашнем матче против «Акрона» (0:1) в 14-м туре РПЛ. Мяч форварда на 82-й минуте был отменен после почти десятиминутной проверки.

«ВАР изучали все доступные ракурсы эпизода из трансляции. Ни один из доступных ракурсов не позволял принять быстрое решение. Оценка ситуации с правильным стоп-кадром была сложнее и требовала больше времени», — приводит ТАСС слова службы коммуникаций РФС.

Гол Голенкова был отменен из-за офсайда. Видеоарбитр Алексей Сухой и его ассистент Ранэль Зияков после длительного просмотра приняли решение: защитник ростовчан Умар Сако находился на линии удара в положении «вне игры».

«Ростов» с 15 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ , а «Акрон» — 10-е с таким же количеством очков.

Источник: ТАСС
4

  • RSMsouth

    Дорисовали офсайд , тв@ри

    02.11.2025

  • lvb

    В таких случаях не надо выеживатьсяв ВАР будке в стиле "Кручу, верчу"(с). Неужели ждут писка в мобильном банке? Все просто. Ограничить видеопросмотр 3 минутами. Не нашли за это время подходящих ракурсов или ситуация пограничная, 3,5,10 см.. решать в пользу атаки. И выдумывать ничего не надо и пялиться в скрин по 10 минут. Сие непрофессионализм)

    02.11.2025

  • Горын

    Вот так. Сухой и на ВАР гадит.

    02.11.2025

